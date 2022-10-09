Apple、MacBookのブランディングを「notebook」から「laptop」に変更か 5
ストーリー by headless
変更 部門より
変更 部門より
Apple が MacBook について、「notebook」から「laptop」へのブランディング変更を進めているようだ (9to5Mac の記事)。
変更が確認できるのは米国向けの MacBook Air / Pro 製品情報ページや、英国向けとオーストラリア向けを除く英語版のサポートページなど。M2 チップ搭載 MacBook Air / 13 インチ MacBook Pro の英語版各国向け製品情報ページでは 6 月に M2 モデルが発表された時点で「laptop」という表現が使われていたようだ。
米国向け MacBook Air / Pro 製品情報ページでは製品比較セクションの見出しが「Which Mac is right for you?」から「Which laptop is right for you?」に置き換えられており、M2 MacBook Air / 13インチ MacBook Proの製品情報ページでは「Which Mac notebook is right for you?」から「Which laptop is right for you?」に置き換えられている。一方、Mac 製品全般の製品比較は「Which Mac is right for you?」のままになっており、製品区分も「Notebook」「Desktop」のままだ。
英語版サポートページでは「notebook」を「laptop」に置き換えただけの各国向け記事 (例: 米国、 インド、 シンガポール、 香港) が 10 月 7 日付で多数公開されている。一方、日本向けの製品情報ページは「ノートブック」のままになっており、サポートページで Mac ノートブックを「ラップトップ」と表現するのは Final Cut Pro や Logic Pro などソフトウェアのサポート記事のみのようだ。
変更が確認できるのは米国向けの MacBook Air / Pro 製品情報ページや、英国向けとオーストラリア向けを除く英語版のサポートページなど。M2 チップ搭載 MacBook Air / 13 インチ MacBook Pro の英語版各国向け製品情報ページでは 6 月に M2 モデルが発表された時点で「laptop」という表現が使われていたようだ。
米国向け MacBook Air / Pro 製品情報ページでは製品比較セクションの見出しが「Which Mac is right for you?」から「Which laptop is right for you?」に置き換えられており、M2 MacBook Air / 13インチ MacBook Proの製品情報ページでは「Which Mac notebook is right for you?」から「Which laptop is right for you?」に置き換えられている。一方、Mac 製品全般の製品比較は「Which Mac is right for you?」のままになっており、製品区分も「Notebook」「Desktop」のままだ。
英語版サポートページでは「notebook」を「laptop」に置き換えただけの各国向け記事 (例: 米国、 インド、 シンガポール、 香港) が 10 月 7 日付で多数公開されている。一方、日本向けの製品情報ページは「ノートブック」のままになっており、サポートページで Mac ノートブックを「ラップトップ」と表現するのは Final Cut Pro や Logic Pro などソフトウェアのサポート記事のみのようだ。
必殺技 (スコア:0)
macの伝統に従えば、「ニークラッシャー」じゃね。
https://weekly.ascii.jp/elem/000/002/621/2621480/ [ascii.jp]
Re: (スコア:0)
何それ Osborne1 ?
デカく重くなったのか (スコア:0)
ハンドルの付いた昔ののワープロ専用機みたいなやつが思い浮かんだ
認識が甘い (スコア:0)
使ってる本人は膝の上で甘やかしているつもりだろうが、実際のところはAppleの尻の下にしかれているだけだ。
発熱 (スコア:0)
MacBookはどうか知らないけど、薄型のモデルだと底面が熱すぎて膝の上で使うには耐えられなかったりしますね。「これをラップトップと謳うのは無理なんでは…」と思った。